Ferrara | Talenti a 4 mani il duo Cuccurullo-Russo incanta il Ridotto

Il duo Cuccurullo-Russo ha conquistato il pubblico di Ferrara con il loro concerto, grazie alla straordinaria abilità dei giovani talenti del Conservatorio Frescobaldi. La serata si è svolta al Ridotto, dove i musicisti hanno eseguito brani classici con grande energia e precisione. La presenza di numerosi studenti e appassionati ha riempito la sala, creando un’atmosfera vivace e coinvolgente. Il successo della serata dimostra come i giovani musicisti continuino a portare avanti la tradizione musicale della città.

Ferrara in Musica: Il Duo Cuccurullo-Russo e i Talenti del Conservatorio Frescobaldi in Concerto Oggi al Ridotto. Ferrara si prepara ad un pomeriggio di musica da camera di grande raffinatezza. Il duo pianistico composto da Silvia Cuccurullo e Roberto Russo, insieme a un gruppo di promettenti allievi del Conservatorio 'Girolamo Frescobaldi', si esibirà oggi, 20 febbraio 2026, presso il Ridotto, nell'ambito del Ferrara Duo Piano Festival. L'evento si propone di esplorare le diverse sfaccettature del repertorio pianistico, offrendo un'occasione unica per apprezzare il talento emergente e la maestria di interpreti affermati.