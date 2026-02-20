Fermana riscatto e sfida a 11 gol | Fermignanese nell’occhio
La Fermana ha deciso di riscattarsi dopo la sconfitta nel derby, affrontando la Fermignanese in una partita che promette emozioni. La squadra di casa punta a conquistare i tre punti per mantenere salda la posizione in classifica, mentre gli ospiti vogliono sorprendere e ottenere una vittoria importante. Entrambe le formazioni si preparano a sfidarsi in un match che potrebbe decidere le sorti del loro campionato. La sfida si terrà domani allo stadio di Fermignano, con l’obiettivo di conquistare un risultato decisivo.
Fermignanese-Fermana: sfida tra bomber e riscatto in palio. Fermignano si prepara ad ospitare un match cruciale per le ambizioni di entrambe le squadre: la Fermana, reduce da una battuta d’arresto nel derby, cerca riscatto e punti fondamentali per consolidare la sua posizione di vertice contro una Fermignanese desiderosa di compiere l’impresa. La sfida, in programma domenica, assume un sapore particolare grazie al duello a distanza tra i due capocannonieri del campionato, Flavio Fofi e Giovanni Cordella, entrambi a quota undici gol. La Fermana a caccia di riscatto dopo il derby. La sconfitta contro il Montegranaro ha interrotto una striscia positiva di sette partite per la Fermana, un periodo caratterizzato da sei vittorie e un pareggio contro il Trodica.🔗 Leggi su Ameve.eu
