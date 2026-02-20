Fenice ora partono le querele E un comitato di abbonati risponde a Venezi

La Fenice si prepara a presentare querele dopo le recenti polemiche. Un comitato di abbonati si scaglia contro la direttrice musicale Beatrice Venezi, rispondendo alle sue dichiarazioni rilasciate in Argentina. Le tensioni aumentano mentre i sostenitori di Venezi criticano il modo in cui vengono gestiti i rapporti con il pubblico e il personale del teatro. Alcuni abbonati lamentano mancanze di comunicazione e scelte che penalizzano gli spettatori affezionati. La situazione sembra destinata a peggiorare, con nuove accuse già in arrivo.

La Slc Cgil denuncia per diffamazione l'editorialista Ruggieri che ha definito l'orchestra «quattro pippe». La dirigenza del Teatro non risponde agli attacchi, i sostenitori: «Definito un nuovo concetto di comunità» La Slc Cgil Veneto infatti ha attivato i propri legali per presentare querela, a nome di 13 professori d'orchestra del Teatro, contro Andrea Ruggieri, editorialista de Il Giornale ed ex deputato che il 12 febbraio, in un intervento pubblico a Milano alla presenza di Beatrice Venezi, ha definito i lavoratori della Fenice «quattro pippe che, senza avere loro un curriculum dove magari figurano titoli di studio tipo “battesimo”, decretano che Beatrice Venezi, è in realtà una sega colossale e che dunque non si può nominare al vertice di nessuna istituzione musicale perché altrimenti è lottizzazione».🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Leggi anche: Beatrice Venezi: «Attaccata perché c'erano le elezioni. Gli abbonati della Fenice hanno 80 anni»

Leggi anche: Venezi: «Contro di me per attaccare il Governo. Gli abbonati a La Fenice hanno 80 anni»

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.