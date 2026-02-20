FC 26 SBC Torna l’Incredibile Aggiornamento 14x 83+!
EA ha pubblicato l’aggiornamento 14x 83+ per FC 26 SBC, portando una novità che entusiasma i giocatori. La scelta di questa sfida deriva dalla richiesta crescente di migliorare le squadre senza spendere troppo. Ora, i tifosi possono ottenere carte di alto livello più facilmente, grazie a questa promo. La community si prepara a completare le sfide e a scoprire le nuove carte disponibili. La sfida resta aperta fino a fine stagione.
Se stai cercando la svolta decisiva per il tuo club e vuoi dare la caccia alle carte migliori, EA ha appena rilasciato una delle SBC più “pesanti” e convenienti della stagione. Non è il solito pacchetto piccolo: qui si parla di una vera e propria pioggia di giocatori rari. L’Offerta: Quantità e Qualità Garantita. Questo aggiornamento è una miniera d’oro per chi ha bisogno di carte ad alto rating (fodder) o vuole tentare il colpo grosso con le icone attualmente nei pacchetti. Premio: 1x Pacchetto 14 Giocatori Oro Rari 83+ (Non scambiabile).. Ripetibilità: Puoi completarla 3 volte al giorno (si resetta ogni 24 ore).🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
1° PARTY BAG SBC su FC 26! COME FARE CREDITI
