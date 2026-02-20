FC 26 SBC Torna l’Incredibile Aggiornamento 14x 83+!

Da imiglioridififa.com 20 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

EA ha pubblicato l’aggiornamento 14x 83+ per FC 26 SBC, portando una novità che entusiasma i giocatori. La scelta di questa sfida deriva dalla richiesta crescente di migliorare le squadre senza spendere troppo. Ora, i tifosi possono ottenere carte di alto livello più facilmente, grazie a questa promo. La community si prepara a completare le sfide e a scoprire le nuove carte disponibili. La sfida resta aperta fino a fine stagione.

Se stai cercando la svolta decisiva per il tuo club e vuoi dare la caccia alle carte migliori, EA ha appena rilasciato una delle SBC più “pesanti” e convenienti della stagione. Non è il solito pacchetto piccolo: qui si parla di una vera e propria pioggia di giocatori rari. L’Offerta: Quantità e Qualità Garantita. Questo aggiornamento è una miniera d’oro per chi ha bisogno di carte ad alto rating (fodder) o vuole tentare il colpo grosso con le icone attualmente nei pacchetti. Premio: 1x Pacchetto 14 Giocatori Oro Rari 83+ (Non scambiabile).. Ripetibilità: Puoi completarla 3 volte al giorno (si resetta ogni 24 ore).🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

fc 26 sbc torna l8217incredibile aggiornamento 14x 83
© Imiglioridififa.com - FC 26 SBC Torna l’Incredibile Aggiornamento 14x 83+!

Leggi anche: FC 26 SBC Scorta di Stelle: Arriva l’Incredibile Aggiornamento 14x 83+!

Leggi anche: FC 26 SBC Aggiornamento 3x 85+: Caccia alle Stelle

1° PARTY BAG SBC su FC 26! COME FARE CREDITI

Video 1° PARTY BAG SBC su FC 26! COME FARE CREDITI?
Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: FC 26 SBC Scelta Icona Jolly Invernali: Henry o Vieira?; FC 26 SBC Gilberto Silva Eroe Stelle della Fase a Eliminazione: Il Muro Invisibile; FC 26 Incontri Principali | Derby del Sole e Sfide d’Europa; FC 26 SBC Upgrade 2x 86+: Tenta la fortuna con il rating alto!.

fc 26 sbc tornaFC 26 SBC Ademola Lookman Stelle della fase a eliminazione: Talento PuroLa promo Knockout Royalty accoglie il fuoriclasse nigeriano dell'Atlético de Madrid (trasferitosi in questa sessione virtuale di mercato). Con un OVR di 88, ... imiglioridififa.com

FC 26 SBC Ansgar Knauff Stelle della fase a eliminazione: Freccia TedescaLa promo Knockout Royalty si arricchisce con la velocità esplosiva di Ansgar Knauff. Il talento dell'Eintracht Francoforte riceve una versione speciale da 88 ... imiglioridififa.com