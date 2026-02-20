Gianluca Scamacca, attaccante dell’Atalanta, ha ottenuto una nuova carta dinamica in FC 26, causata dal recente aggiornamento del gioco. I giocatori possono ora sbloccarla completando l’obiettivo dedicato, una sfida che permette anche di accumulare punti esperienza. La carta rappresenta un’opportunità per potenziare la propria squadra con un centravanti forte e con margini di miglioramento. Chi desidera ottenere Scamacca deve agire subito.

L’attacco della Nazionale e dell’Atalanta sbarca su FC 26 con una nuova carta dinamica! È disponibile l’obiettivo per sbloccare Gianluca Scamacca Fanta UT, un’occasione imperdibile per chi cerca un centravanti fisico, tecnico e con ampi margini di miglioramento grazie ai bonus della promo Fanta FC. La Carta: Un “Pivot” moderno da 90 di Tiro. Scamacca si presenta con un 87 OVR che nasconde statistiche da vero bomber d’area: Tiro (90): La sua dote principale. Potente e preciso, ideale per scardinare le difese chiuse.. Dribbling (87): Sorprendentemente agile per la sua stazza, perfetto per proteggere palla e girarsi in un fazzoletto.🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26 Obiettivo Fanta FC: Come sbloccare Scamacca 87 e fare il pieno di XP!

Leggi anche: Coppa Fanta FC 26: Come sbloccare Morita 87 e fare il pieno di pacchetti 83+!

Leggi anche: FC 26 Stelle del Futuro: Come sbloccare Paxten Aaronson (87)

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.