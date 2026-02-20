FC 26 Obiettivo Fanta FC | Come sbloccare Scamacca 87 e fare il pieno di XP!
Gianluca Scamacca, attaccante dell’Atalanta, ha ottenuto una nuova carta dinamica in FC 26, causata dal recente aggiornamento del gioco. I giocatori possono ora sbloccarla completando l’obiettivo dedicato, una sfida che permette anche di accumulare punti esperienza. La carta rappresenta un’opportunità per potenziare la propria squadra con un centravanti forte e con margini di miglioramento. Chi desidera ottenere Scamacca deve agire subito.
L’attacco della Nazionale e dell’Atalanta sbarca su FC 26 con una nuova carta dinamica! È disponibile l’obiettivo per sbloccare Gianluca Scamacca Fanta UT, un’occasione imperdibile per chi cerca un centravanti fisico, tecnico e con ampi margini di miglioramento grazie ai bonus della promo Fanta FC. La Carta: Un “Pivot” moderno da 90 di Tiro. Scamacca si presenta con un 87 OVR che nasconde statistiche da vero bomber d’area: Tiro (90): La sua dote principale. Potente e preciso, ideale per scardinare le difese chiuse.. Dribbling (87): Sorprendentemente agile per la sua stazza, perfetto per proteggere palla e girarsi in un fazzoletto.🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
Leggi anche: Coppa Fanta FC 26: Come sbloccare Morita 87 e fare il pieno di pacchetti 83+!
Leggi anche: FC 26 Stelle del Futuro: Come sbloccare Paxten Aaronson (87)Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
FC 26 Nuovo Obiettivo Live: SFE Rush Flash – Passione StellareÈ arrivato un nuovo appuntamento con la modalità Rush! Questa volta l'obiettivo è legato alla promo Stelle della fase a eliminazione (SFE). Completando 4 ... imiglioridififa.com
FC 26 Obiettivo Stelle del Futuro: Saïd El MalaUn nuovo talento della Bundesliga si aggiunge alla collezione gratuita! Saïd El Mala, giovane promessa del Colonia, arriva con una carta 87 OVR estremamente ... imiglioridififa.com
LA LEGA SERIE A INVESTE NEL MARCHIO FANTACALCIO Nell’assemblea di Lega tenutasi ieri, la Lega che già vantava il un 10% tramite altri accordi, salirà al 51% delle quote, con l’obiettivo di migliorare il prodotto e renderlo singergico alle proprie strat - facebook.com facebook
La #SerieA ha approvato l’acquisto del 51% del #Fantacalcio, piattaforma da circa 3 milioni di utenti, valutata intorno ai 40M€. L’obiettivo è svilupparla con contenuti ufficiali e aumentarne i ricavi, già in forte crescita grazie a abbonamenti premium e pubbli x.com