Fascismo o immigrazione? Il melodramma politico batte la noiosa separazione delle carriere

Esiste il referendum ufficiale e poi esiste il referendum vero, quello di cui tutti parlano. Bisogna ammettere che è tutto un po’ più drammatico. Non per niente siamo il popolo del melodramma e dell’Opera, dove il protagonista, se colpito da qualcosa o da qualcuno, non crolla al suolo, ma si mette a cantare Meloni la "picconatrice". Video contro i pm, chiede a Nordio più durezza ma si contraddice. Referendum militarizzato Il tribunale di Catania revoca il fermo di Sea Watch 5. Salvini: "Pregiudizio politico di alcuni giudici" Mattarella non è Gratteri. Appunti per i sostenitori del No al referendum Stamattina abbiamo provato a cercare la parola “fascismo” nel testo della riforma costituzionale. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

La separazione delle carriere? Battaglia giusta e bipartisanIl referendum sulla giustizia si avvicina, e il dibattito si scalda tra chi sostiene la separazione delle carriere e chi invece è più cauto.

Separazione delle carriere. Costituito il comitato del noIn Versilia, è stato costituito il Comitato referendario territoriale, promosso dal Coordinamento per la democrazia costituzionale, per opporsi alla proposta di separare le carriere dei magistrati.

