fare il morto in piscina e farsi vivi in mare

Per motivi ancora sconosciuti, fin da bambino ho sempre avuto una forte paura dell’acqua, anche se spesso mi sono immerso in piscina. Ricordo che, per evitare di nuotare, spesso facevo il morto steso sul fianco, sperando di passare inosservato. Questa strategia mi ha aiutato a superare l’ansia, ma non ha mai cancellato il timore di immergermi in mare aperto. Nonostante le difficoltà, oggi mi piace affrontare le onde, anche se il ricordo di quegli anni rimane vivo nella mia memoria.

Per quanto mi sforzi, non riesco a ricordare quando ho imparato a nuotare. Mi sembra di averlo saputo da sempre. Invece mi ricordo quando ho imparato a fare il morto. Che non voleva dire stare a galla, ma starci in un modo speciale, e provarne le variazioni, fino alle mani incrociate dietro la testa e gli occhi chiusi, e sentirsi così sicuri da cercare di addormentarsi. E l’espressione, “fare il morto”, non aveva mai avuto niente di lugubre, si era dimenticata dell’origine, suonava al contrario affabile, leggera. Ieri ennesimamente ascoltavo Sergio Scandura, leggevo Vittorio Alessandro, guardavo le figure degli avanzi di corpi che la ventura delle correnti, a ridosso del ciclone Harry, sospinge fino all’arrivo alle coste di Sicilia e di Calabria, quelle della prossima estate, l’Estate del Ventisei. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

