Farah scopre che sua madre è ancora viva | è stata lei a donare il midollo a Kerim?ah 

Da iodonna.it 20 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Farah scopre che sua madre è ancora viva, un segreto nascosto da anni, e si chiede se sia stata lei a donare il midollo a Kerim. La rivelazione arriva dopo un lungo periodo di dubbi e misteri, mentre la protagonista cerca di ricostruire un passato difficile. La puntata di stasera di

L a tensione non accenna a calare nella nuova puntata di Io sono Farah in onda stasera, venerdì 20 febbraio, in prima serata su Canale 5 alle 21:20. Oggi, infatti, emerge una verità che cambia ogni prospettiva: la madre di Farah, infatti, è viva. Lo scopre Tahir ( Engin Akyürek ), prigioniero in Iran. Dopo essere riuscito a scappare dalla prigionia, ovviamente torna in Turchia. E non immagina che la sua vita diventerà una pedina di scambio nell’ennesimo ricatto di Behnam, ormai disposto a tutto pur di toglierselo di torno.  Cosa vedere su Netflix a febbraio 2026: film, serie tv e nuove uscite da segnare in agenda X Leggi anche › «O mi sposi o ti faccio rimpatriare».🔗 Leggi su Iodonna.it

farah scopre che sua madre 232 ancora viva 232 stata lei a donare il midollo a kerimah160
© Iodonna.it - Farah scopre che sua madre è ancora viva: è stata lei a donare il midollo a Kerim?ah 

Leggi anche: Beautiful, anticipazioni dal 19 al 24 gennaio 2026: Steffy scopre che Sheila è ancora viva

Leggi anche: Achille Polonara ringrazia la donatrice di midollo dopo il trapianto e il coma: “Grazie a lei sono ancora qui. E’ stato quasi un miracolo”

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: O mi sposi o ti faccio rimpatriare. Il ricatto di Behnam nella puntata di stasera di Io sono Farah; Io sono Farah 2, riassunto puntate del 13 febbraio in prima serata; Io Sono Farah, anticipazioni 16-20 febbraio: Tahir evade dall’Iran, Farah ricatta Rahsan col video; Io sono Farah, nuova puntata in prima serata venerdì 13 febbraio su Canale 5: scopri le anticipazioni.

farah scopre che suaIo sono Farah, trame Turchia: Behnam fuori di sè, scopre la tresca tra sua madre e lo zioBehnam sarà fuori di sé quando scoprirà l'amore tra sua madre Rah?an e Akbar nelle prossime puntate di Io sono Farah. Le anticipazioni tv rivelano che Behnam punterà l'arma contro Akbar e sua madre ... it.blastingnews.com

farah scopre che suaIo sono Farah, spoiler 24 febbraio, Behnam scopre che è stata Merjan a colpire MahmudBehnam capisce che Farah è innocente e sorprende Merjan cercare i guanti del reato in giardino: lei confessa tutto ... it.blastingnews.com