Fantacampionato i giocatori consigliati partita per partita nella 26ª giornata

Per la 26ª giornata di Serie A, i consigli sui giocatori da schierare arrivano dopo aver analizzato le ultime prestazioni e gli infortuni. La causa principale delle scelte si basa sui dati aggiornati e sulle probabili formazioni ufficiali. Questa guida aiuta i fantallenatori a ottimizzare le proprie rose, indicando i giocatori più affidabili per ogni partita. Ogni consiglio è supportato da statistiche recenti e dal rendimento sul campo. Con questa lista, i giocatori potranno preparare le formazioni con maggiore sicurezza.

I neroverdi affrontano una delle squadre meno in forma del nostro campionato: l'Hellas Verona, che non ha ancora vinto nessuna delle nove partite (3N, 6P) giocate nel 2026 in Serie A. La differenza la farà il centrocampo; gli uomini di Sammarco sono quelli con la più bassa percentuale di passaggi riusciti, soltanto il 74%; in Europa, hanno fatto peggio di loro solo Union Berlino (72%) e Getafe (71%). Spazio dunque agli inserimenti di Thorstvedt, quarto dei suoi per expected goals, e alla fisicità di Koné, già a quota 4 reti. Gli ospiti, che dovranno fare i conti con l'assenza di Orban, si affideranno al nuovo arrivato Bowie, che ha già fatto vedere qualcosa di buono contro il Parma.