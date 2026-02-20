Fano vince ancora | 191mila€ in due la città si fa spazio a Caduta
Fano conquista ancora spazio con due vincite da 191mila euro. I concittadini hanno portato a casa grandi premi nel programma televisivo “Caduta Libera”, trasmesso di recente. La città si anima di entusiasmo mentre i vincitori festeggiano sul palco e sui social. La loro partecipazione ha attirato l’attenzione di molti fan locali, che seguono con entusiasmo le imprese dei loro concittadini. La vittoria di questi due cittadini dimostra come Fano continui a scommettere sui propri talenti. La trasmissione si è conclusa con una grande sorpresa per tutti.
Fano in festa: due concittadini protagonisti a "Caduta Libera". Un'ondata di entusiasmo ha travolto Fano, una cittadina nelle Marche, grazie alle straordinarie performance di due suoi figli nel quiz televisivo "Caduta Libera". Giovanni Gregorini, 33 anni, ha conquistato la sua seconda vittoria consecutiva, portando a casa 191mila euro, mentre il suo predecessore, Federico Zonga, 37 anni, aveva già brillato per 21 puntate, vincendo oltre 215mila euro. La città vive un momento di inatteso successo, alimentato dalla competizione e dall'orgoglio locale. Un successo inatteso: la storia di Federico Zonga.
Incredibile a Wengen: Giovanni Franzoni vince il SuperG. Il 24enne fa sognare lo sci azzurro: tre anni fa si era rotto due tendini sulla stessa pistaGiovanni Franzoni ha conquistato la vittoria nel SuperG di Wengen, segnando un importante traguardo in Coppa del Mondo.
Carnevale di Fano: dopo le critiche, la città si prepara a un afflusso record e risolve il caso bombolette spray. La città si prepara a un afflusso record di visitatori per il Carnevale di Fano.
Argomenti discussi: Il campione Giovanni vince ancora a Caduta Libera dopo il bacio portafortuna di Isobel: in tasca già 191mila euro; Giovanni cade sul dentifricio: il super campione di Caduta Libera saluta e se ne va. Sei un ragazzo per bene; Cosa si prova quando si cade: Federico vince 215mila euro a Caduta Libera e svela i retroscena.
Il bacio di Isobel e gli 81mila euro vinti: la notte perfetta di Gregorini a Caduta Libera. Tre minuti al limite, domande che bruciano e una scalata chiusa con Flower Moon: Giovanni Gregorini conquista 81mila euro al Sei Vincente e firma la quattordicesima puntata da campione a Caduta Libera.
Caduta Libera, un'altra vittoria al bacio per Giovanni Gregorini da Fano che sbanca il preserale di Canale 5 portando a casa 81mila euro. Il bacio di Isobel ha portato più che bene. Giovanni Gregorini da Fano, 33 anni, impiegato commerciale, campione da 14 puntate di Caduta Libera.
UNDER 18, LA VIRTUS CESA SI QUALIFICA AI QUARTI Continua il cammino della Virtus Volley Fano Cesa che con una partita intensa e attenta vince in casa contro Volley Vadese per 3-0 e guadagna il pass per i quarti di finale. Partita di buona qualità.