famiglia nel bosco i messaggi privati di catherine usati per screditarla agli occhi dei giudici

La tutrice dei tre minori, dopo aver raccolto uno sfogo della madre, ha scelto di depositare il testo in tribunale per dimostrare la sua ostilità verso gli assistenti sociali. Notevole accanimento pure durante i test psicologici. Qualcuno, prima o poi, dovrà seriamente rendere conto del trattamento a cui viene sottoposta ormai da mesi la cosiddetta «famiglia nel bosco». E non parliamo solo dell’ingiustificata separazione dei bambini dai genitori, ma anche dell’accanimento che le istituzioni stanno dimostrando nei confronti della madre, Catherine Trevallion.🔗 Leggi su Laverita.info

Argomenti discussi: Famiglia nel bosco, i bambini stanno male: chiesta la revoca della sospensione della responsabilità genitoriale; Famiglia del bosco, la diffida dei Trevallion: I bambini chiusi a chiave soffrono e hanno attacchi di panico; Famiglia nel bosco, mamma Catherine: I miei figli di notte chiusi a chiave, stanno male e hanno paura. Il dolore dei genitori; Comunicazione Italiana.

