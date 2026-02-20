Famiglia e conflitto | il ritorno di 4 5 6 a Roma
Cosa: Lo spettacolo teatrale 4 5 6, scritto e diretto da Mattia Torre.. Dove e Quando: Al Teatro Vascello di Roma, dal 24 febbraio al 1 marzo 2026.. Perché: Un ritratto tragicomico e spietato sull’isolamento culturale e i conflitti familiari nell’Italia contemporanea.. Il panorama teatrale romano si prepara ad accogliere nuovamente una delle opere più significative e taglienti della drammaturgia contemporanea. Dal 24 febbraio al 1 marzo, il palco del Teatro Vascello ospita 4 5 6, il capolavoro scritto e diretto dal prematuramente scomparso Mattia Torre. Questa pièce, che vede protagonisti Massimo De Lorenzo, Carlo De Ruggieri e Cristina Pellegrino, con la partecipazione di Giordano Agrusta, non è soltanto una commedia, ma un’analisi sociologica travestita da farsa violenta.🔗 Leggi su Ezrome.it
Genitori in crisi? Vi spiego perché la colpa è del papà peluche; Affrontare i conflitti è un'occasione di crescita: ecco come insegnare ai figli a litigare bene; Dietro le porte chiuse, segreti di famiglia e impossibili libertà; Dall'algoritmo alla vita insieme, la famiglia si progetta con l'app. Il boom di Modamily oltre il dating. Così gli utenti diventano genitori.
Affrontare i conflitti è un’occasione di crescita: ecco come insegnare ai figli a litigare beneSi è svolta in Famiglia Legnanese la seconda lezione della Scuola Genitori di Legnano. La pedagogista Laura Beltrami ha approfondito il tema del conflitto, illustrando il metodo maieutico del litigar ... legnanonews.com
Saper litigare bene è un atto di cura (e non solo in famiglia)La parola conflitto suscita spesso paura perché associata istintivamente alla guerra, alla distruzione, all’aggressività. Questa confusione semantica è tutt’altro che innocua: scambiare il conflitto ... avvenire.it
Si è svolta in Famiglia Legnanese la seconda lezione della Scuola Genitori di Legnano La pedagogista Laura Beltrami ha approfondito il tema del conflitto, illustrando il metodo maieutico del “litigare bene” Ecco i suoi consigli - facebook.com facebook
