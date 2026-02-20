Famiglia e conflitto | il ritorno di 4 5 6 a Roma

Cosa: Lo spettacolo teatrale 4 5 6, scritto e diretto da Mattia Torre.. Dove e Quando: Al Teatro Vascello di Roma, dal 24 febbraio al 1 marzo 2026.. Perché: Un ritratto tragicomico e spietato sull’isolamento culturale e i conflitti familiari nell’Italia contemporanea.. Il panorama teatrale romano si prepara ad accogliere nuovamente una delle opere più significative e taglienti della drammaturgia contemporanea. Dal 24 febbraio al 1 marzo, il palco del Teatro Vascello ospita 4 5 6, il capolavoro scritto e diretto dal prematuramente scomparso Mattia Torre. Questa pièce, che vede protagonisti Massimo De Lorenzo, Carlo De Ruggieri e Cristina Pellegrino, con la partecipazione di Giordano Agrusta, non è soltanto una commedia, ma un’analisi sociologica travestita da farsa violenta.🔗 Leggi su Ezrome.it

