La famiglia di Virginia Giuffre accoglie con sollievo l’arresto di Andrea, accusato di aver coinvolto la 41enne nel traffico di minori. La decisione delle autorità arriva dopo anni di indagini e testimonianze che collegano il ex principe a pratiche di sfruttamento. La famiglia sottolinea che Andrea “non è mai stato un vero principe”, evidenziando la sua mancanza di responsabilità. Ricorda anche la giovane Giuffre, morta suicida nel 2025, e chiede giustizia per tutte le vittime di abusi. La notizia fa discutere in tutto il paese.

“Nessuno è al di sopra della legge, nemmeno la famiglia reale“, queste le parole presenti in una nota inviata dalla famiglia di Virginia Giuffre una volta appresa la notizia dell’arresto di Andrea, che “non è mai stato un principe”. Virginia Giuffre si è tolta la vita nell’aprile 2025 ed è stata una delle vittime di Jeffrey Epstein. La nota dopo l'arresto dell'ex principe Chi era Virginia Giuffre e quali erano le sue accuse L'arresto dell'ex principe Andrea La nota dopo l’arresto dell’ex principe Giovedì 19 febbraio la famiglia di Virginia Giuffre ha divulgato un comunicato per commentare l’arresto di Andrea, ormai ex principe, trattenuto per 12 ore e poi rilasciato da indagato. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Famiglia di Virginia Giuffre esulta per l'arresto di Andrea che "non è mai stato un principe", la reazione

