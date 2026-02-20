Falstaff al San Carlo | la recensione

Falstaff, l’ultima opera di Verdi, ha debuttato al San Carlo di Napoli, attirando un vasto pubblico. L’opera, scritta quando il compositore aveva ormai 80 anni, porta in scena un’epoca passata con una comicità vivace e personaggi divertenti. La rappresentazione ha coinvolto un cast di talento, che ha dato vita a un’interpretazione dinamica e coinvolgente. La sera si è conclusa con applausi calorosi, dimostrando l’affetto del pubblico per questa pièce immortale.

L'allestimento attualmente in programma al teatro San Carlo di Napoli risulta molto curato sia nella scelta degli interpreti che in quella della direzione d'orchestra e della regia. Eccellente ci è sembrata la prova di Luca Salsi nel ruolo di Sir John Falstaff. Il cinquantenne baritono parmense,dal repertorio già vastissimo, è un Falstaff convincente e credibile, capace di modulare e adeguare la pur potente voce alle esigenze sceniche ed interpretative del personaggio,riuscendo a delineare con sapienza i tratti comici e quelli drammatici. Sulla regia e sulle scene occorre fare alcune considerazioni.