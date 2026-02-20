Falconara | 40 anni di Croce Gialla onorate con una lapide al cimitero

A Falconara, la morte di alcuni volontari della Croce Gialla ha spinto il Comune a dedicare loro una lapide commemorativa. La decisione è arrivata dopo che il gruppo di volontariato ha operato per oltre 40 anni, intervenendo in molte emergenze e supportando i cittadini. La giunta ha approvato il progetto per ricordare chi, con dedizione, ha contribuito a salvare vite e a rafforzare il senso di comunità. La targa sarà collocata nel cimitero locale, dove riposeranno i volontari onorati.

Falconara Onora i Volontari della Croce Gialla con una Lapide Commemorativa. La giunta comunale di Falconara ha approvato la realizzazione di una lapide per onorare i soci defunti della Croce Gialla, l'associazione di volontariato che da oltre quattro decenni rappresenta un punto di riferimento fondamentale per la comunità locale. Il monumento commemorativo sarà collocato presso il cimitero di Castelferretti, un gesto simbolico che celebra la storia e l'impegno di chi ha dedicato tempo ed energie al servizio del prossimo. L'iniziativa, fortemente sostenuta dall'amministrazione comunale e dall'associazione stessa, mira a preservare la memoria di coloro che hanno contribuito a costruire un presidio di solidarietà insostituibile.