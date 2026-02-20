Faenza la stazione ecologica di via Righi verso la riapertura

La stazione ecologica di via Righi a Faenza riaprirà entro marzo, dopo mesi di chiusura causata da lavori di ristrutturazione. La struttura, che raccoglie i rifiuti differenziati di molti residenti, ha subito interventi di miglioramento per aumentare l’efficienza e la sicurezza. Ora, le operazioni di sistemazione sono quasi ultimate e si aspetta di riprendere l’attività normale. La riapertura offrirà un servizio più rapido e sicuro per chi si occupa di smaltire i rifiuti domestici. La data ufficiale verrà comunicata a breve.

La Stazione Ecologica di via Righi 6 a Faenza si prepara a riaprire le porte entro il prossimo mese di marzo. Il risultato finale sarà un impianto riammodernato grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Questi importanti interventi permetteranno di trasformare il centro di raccolta faentino in un impianto più adeguato alle reali esigenze degli utenti. L'obiettivo centrale dell'operazione è infatti quello di offrire ai cittadini un servizio migliore, garantendo una fruibilità superiore grazie all'integrazione di nuove tecnologie e all'ammodernamento delle strutture esistenti.