Faccia a faccia nello spogliatoio della Juve con tutta la squadra presente | cos'è successo dopo Istanbul

Dopo la sconfitta contro l'Istanbul, la Juventus ha convocato tutta la squadra nello spogliatoio della Continassa. La riunione è durata circa trenta minuti e ha coinvolto allenatore e giocatori, che hanno discusso sulle motivazioni della brutta prestazione. Durante l'incontro, i giocatori hanno espresso le proprie opinioni e si sono impegnati a migliorare l’atteggiamento in vista della prossima partita contro il Como. La squadra si prepara ora a tornare in campo, determinata a cambiare rotta.

