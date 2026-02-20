Fabio De Luigi | I giovani? Non ho niente da insegnargli Al contrario | visto che ancora sognano spero che siano loro ad avere un messaggio per me
Fabio De Luigi ha dichiarato che i giovani non hanno bisogno di insegnamenti da parte sua. La causa di questa convinzione deriva dal fatto che ancora sognano e hanno entusiasmo, secondo l’attore. In occasione del suo nuovo film,
Di cosa parla Un bel giorno? Un film per la famiglia, per grandi e piccini di ogni età, ma che non vuole mandare alcun messaggio se non quello dell’andare e divertirsi al cinema, men che meno alle nuove generazioni: «Io non ho davvero niente da insegnare loro», specifica il regista e attore. «Anzi, sono loro che si trovano nella stagione migliore, quando ancora si sogna, si fa di tutto per andare avanti. Quindi direi che sono io a sperare che le nuove generazioni abbiano un messaggio per me». Per affrontare tutti questi “figli” in Un bel giorno è ovvio che Fabio De Luigi abbia chiamato a rapporto la compare Virginia Raffaele, che nel film rappresenta l’alter ego del protagonista maschile: «Lavorare ogni volta con Fabio è un regalo», approfondisce l’attrice. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Fabio De Luigi: «I giovani? Non ho niente da insegnargli. Al contrario: visto che ancora sognano spero che siano loro ad avere un messaggio per me»Mentre torna al cinema con il nuovo family movie Un bel giorno insieme a Virginia Raffaele, l'attore riflette sulle nuove generazioni ... vanityfair.it
