F24 su PagoPa dal 2026 pagamenti più facili e rateizzazioni direttamente online

Il governo ha annunciato che dal 2026 sarà possibile effettuare pagamenti F24 più semplici e rateizzazioni direttamente online tramite PagoPa. La decisione nasce dalla crescente richiesta di semplificare le procedure fiscali e ridurre le code agli sportelli. Con questa novità, i contribuenti potranno gestire le proprie scadenze senza spostarsi da casa, usufruendo di un sistema digitale più efficiente. La misura mira a migliorare l’esperienza degli utenti e a ridurre i tempi di attesa negli uffici. La piattaforma sarà disponibile già all'inizio del prossimo anno.

Nel 2026 potrebbe arrivare finalmente la svolta per la gestione degli adempimenti fiscali in maniera semplificata. Grazie al Piano integrato di attività e organizzazione 2026-2028 dell'Agenzia delle Entrate, i modelli F24 verranno progressivamente integrati nel circuito PagoPA. La novità, prevista dal decreto legislativo sulla semplificazione degli adempimenti tributari nell'ambito della delega fiscale, punta a digitalizzare e rendere più immediato il versamento di imposte come Iva, Irpef e tributi locali. L'obiettivo è di ridurre sensibilmente i tempi di attesa, ma soprattutto i rischi di errori formali per professionisti e imprese.