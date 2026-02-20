F24 rivoluzione 2026 | addio code tasse si pagano come una bolletta

A partire dal 2026, il sistema di pagamento delle tasse in Italia subirà una svolta significativa. La piattaforma PagoPA semplificherà le operazioni, eliminando le lunghe code agli sportelli. Ora i contribuenti potranno saldare gli F24 come se fosse una bolletta, direttamente online o presso gli sportelli bancari. La novità mira a rendere più immediata e meno complicata la gestione delle imposte, con un sistema più efficiente e accessibile a tutti.

