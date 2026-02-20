F1 test Bahrein | Ferrari al comando ma Mercedes fa paura

Durante i test in Bahrain, la Ferrari ha segnato i tempi più veloci, attirando l’attenzione degli appassionati. Charles Leclerc ha registrato il miglior giro, sorprendendo per la rapidità della sua vettura. La Mercedes si avvicina, mostrando segnali di crescita e creando una certa tensione tra i tifosi. La sfida tra le due scuderie si fa più intensa, mentre i piloti continuano a spingere sul tracciato. La prossima gara si avvicina rapidamente.

Ferrari prima nei test, i tempi accendono l’entusiasmo dei tifosi. In cima alla lista cronometrica c’è Charles Leclerc, protagonista di un exploit che inevitabilmente alimenta aspettative. La SF-26 ha mostrato solidità nei test. Per la Scuderia italiana tanto chilometraggio, pochi intoppi e una crescita costante sessione dopo sessione che fa ben sperare. Anche le simulazioni di partenza hanno fornito segnali positivi, visto il motore di Maranello che permette ai motorizzati Ferrari di accelerare prima degli altri. Ma attenzione a non farsi trascinare troppo dall’entusiasmo. Nei test invernali i carichi di benzina, le mappature e le strategie restano segreti ben custoditi.🔗 Leggi su Sportface.it

LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: si ferma la Mercedes di Antonelli. Ferrari sempre al comandoLa Mercedes di Antonelli si ferma sulla pista di Sakhir durante i test del 2026, causando una bandiera rossa improvvisa.

F1, colpo di scena: motore Mercedes legale, oggi test in BahreinLa Mercedes ha superato con successo il test sul rapporto di compressione di 16:1, provocando sorpresa tra gli addetti ai lavori.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.