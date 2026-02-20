F1 Charles Leclerc svetta a metà day-3 nei Test a Sakhir Antonelli in scia ma fermato da un problema tecnico

Charles Leclerc ha dominato la terza giornata dei test a Sakhir, grazie a una soluzione efficace sulla sua monoposto. La sua velocità ha sorpreso gli altri piloti, mentre Antonio Antonelli si è fermato a causa di un guasto tecnico che ha rallentato il suo progresso. I team corrono contro il tempo per analizzare i dati e migliorare le vetture prima delle prossime sessioni. Le temperature e le condizioni della pista hanno complicato le prove, spingendo tutti a concentrarsi sui dettagli più minuti. La giornata si conclude con molte incognite ancora da risolvere.

Calato il sipario sulla prima parte dell'ultima giornata di test pre-season di Formula 1 sul tracciato di Bahrain International Circuit, piloti e team sono al lavoro per trovare nel più breve tempo possibile risposte ai rispettivi quesiti. Un day-3 di questa seconda finestra di prove prestagionali che ha sorriso alla Ferrari: Charles Leclerc, infatti, ha firmato il miglior tempo in 1'33"689. Il monegasco si è speso a fondo in pista, alternando time-attack a lunghe sequenze di giri dedicati alla simulazione del passo gara. Alla guida della SF-26, Leclerc è apparso convincente, mostrando una vettura decisamente stabile tra le sue mani.