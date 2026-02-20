Ex Principe Andrea | 11 ore di arresto segreti di Stato e l’ombra

L’Ex Principe Andrea è stato fermato per undici ore in un caso che coinvolge segreti di Stato e vecchi legami con Jeffrey Epstein. La scoperta di documenti riservati e testimonianze sconosciute ha portato alla sua temporanea detenzione. Durante l’interrogatorio, sono emerse nuove piste che collegano l’aristocratico a eventi nascosti. Dopo il rilascio, resta il mistero sulle informazioni che potrebbero uscire allo scoperto. La sua posizione resta sotto osservazione.

L'Ex Principe Andrea nel Vortice di un'Indagine: Arresto, Rilascio e il Peso del Passato con Jeffrey Epstein. L'ex principe Andrea è stato arrestato e rilasciato in poco più di undici ore, innescando un'ondata di interrogativi sulla sua condotta e sui possibili rischi per la sicurezza nazionale. L'indagine, confermata dalle autorità, ruota attorno alla presunta divulgazione di informazioni riservate a Jeffrey Epstein, il finanziere statunitense condannato per reati sessuali e deceduto in carcere. L'episodio, avvenuto il 20 febbraio 2026, riporta al centro del dibattito pubblico il ruolo della monarchia britannica e la gestione dei segreti di Stato.

