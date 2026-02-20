Ex hotel Granduca deserta l’asta fallimentare

L’asta fallimentare dell’ex hotel Granduca, di proprietà della Lucchese 1905, si è conclusa senza offerte. La vendita era stata avviata per coprire i debiti della società, fallita lo scorso maggio. L’immobile, situato nel centro di Lucca, è rimasto invenduto, senza partecipanti all’asta. La struttura, che un tempo ospitava un albergo di lusso, resta inattiva e senza acquirenti. La mancata vendita lascia incerto il futuro dell’edificio e la possibilità di una nuova procedura. La procedura fallimentare continuerà con altri passaggi.

A vuoto la prima asta fallimentare per la vendita dell’immobile di proprietà della Lucchese 1905, fallita nello scorso maggio. L’asta, indetta dalla curatela fallimentare, aveva come oggetto l’ex hotel Granduca – il complesso immobiliare ad uso turistico alberghiero su tre piani, ormai in abbandono nel cuore di San Giuliano Terme – che la società allora guidata dal Gruppo Bulgarella aveva messo nel bilancio della Lucchese per circa 4 milioni. L’importo base d’asta, in realtà, è stato di molto inferiore e pari a 780mila euro, ma nessuno si è affacciato per manifestare interesse e ora servirà una seconda asta, indetta per il 20 aprile prossimo, per provare a piazzare l’immobile con consentirebbe di recuperare somme per soddisfare in parte i tanti creditori rimasti coinvolti nel fallimento della società rossonera. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ex hotel Granduca, deserta l’asta fallimentare Asta deserta. Nessuno vuole l’ex VisterL’asta per l’ex Vister di Casatenovo si è conclusa senza offerte, rendendo la vendita deserta. Palestra, l’asta va deserta. Prorogata la concessioneLa concessione della palestra interna alla piscina comunale di Fontecorrenti a Volterra è stata prorogata fino al 30 giugno. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Ex hotel Granduca, deserta l’asta fallimentare. Oggi all’Hotel Granduca a Grosseto! Lezione di secondo livello sulla Francia con il Presidente Intini. Un momento di studio, confronto e crescita! - facebook.com facebook