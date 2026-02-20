Estrema povertà Unicef chiede finanziamenti per la Siria

L’Unicef segnala che un quarto dei siriani vive in condizioni di estrema povertà, con molte famiglie che fatica ad assicurare pasti sufficienti. La crisi economica peggiora le vite di milioni di persone, soprattutto di giovani tra 15 e 19 anni, che spesso non frequentano più le scuole. Il rapporto evidenzia come la mancanza di risorse colpisca soprattutto le aree più colpite dal conflitto. L’organizzazione chiede nuovi fondi per supportare la popolazione siriana.

Un siriano su 4 vive in condizioni di estrema povertà e due terzi della popolazione si trova al di sotto della soglia di povertà del reddito medio-basso Lo denuncia l’Unicef spiegando che in base ad un suo recente sondaggio un adolescente siriano su 3 di età compresa tra i 15 e i 19 anni è stato sfollato almeno due volte. Sono stati registrati, segnala l’Unicef, quasi 1.000 incidenti causati da ordigni esplosivi, che hanno provocato quasi 1.800 vittime, tra cui almeno 193 bambini uccisi e 466 feriti. Più di 4 milioni di siriani rimangono internamente sfollati fuori dai campi. Altri 1,35 milioni vivono in campi per sfollati.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

