Estrazioni Lotto Superenalotto e 10eLotto di oggi venerdì 20 febbraio 2026 | numeri ritardatari e jackpot
Oggi, venerdì 20 febbraio 2026, l’estrazione di Lotto, Superenalotto e 10eLotto ha portato risultati inattesi. La causa è il sorteggio speciale organizzato per celebrare il compleanno di una nota emittente televisiva. Tra i numeri estratti, alcuni sono rimasti in ritardo da settimane, creando aspettative tra i giocatori. Il jackpot del Superenalotto ha raggiunto una cifra record di 70 milioni di euro, attirando molti scommettitori. La combinazione vincente potrebbe cambiare le sorti di qualcuno in tutta Italia.
Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi venerdì 20 febbraio 2026 sono in programma a partire dalle ore 20. Numeri ritardatari prima dell’estrazione Numeri frequenti prima dell'estrazione I numeri delle scorse edizioni Jackpot Superenalotto: l'ultimo 6 centrato Come si gioca e quando avvengono le estrazioni Numeri ritardatari prima dell’estrazione Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo. Il numero più atteso è il 55 sulla ruota di Cagliari, che non esce da ben 115 estrazioni. Numeri frequenti prima dell’estrazione Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto.🔗 Leggi su Virgilio.it
