Estrazioni del Lotto di venerdì 20 febbraio 2026 | la ruota di Napoli

I numeri del Lotto sulla ruota di Napoli sono stati estratti venerdì 20 febbraio 2026. La lotteria ha portato alla scoperta di alcuni numeri che potrebbero interessare i giocatori più appassionati. La combinazione vincente ha coinvolto diverse decine di numeri distribuiti tra le varie ruote. Questa estrazione ha attirato l’attenzione di molti, che ora cercano di capire se tra questi ci siano i loro numeri fortunati. La prossima estrazione è prevista per martedì.

Questi i numeri vincenti sulla ruota di Napoli per l'estrazione del Lotto di venerdì 20 febbraio 2026: I numeri estratti su tutte le ruote.🔗 Leggi su Napolitoday.it Leggi anche: Estrazioni del Lotto di venerdì 6 febbraio 2026: la ruota di Napoli Leggi anche: Estrazioni del Lotto di venerdì 13 febbraio 2026: la ruota di Napoli Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Lotto e Superenalotto, l’estrazione di oggi 14 febbraio: i numeri vincenti; Estrazioni Lotto oggi e numeri SuperEnalotto di sabato 14 febbraio 2026; Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di martedì 10 febbraio: i numeri vincenti; Estrazioni SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto di oggi giovedì 19 febbraio 2026. Estrazione SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto di oggi: i numeri fortunati di venerdì 20 febbraioIl jackpot a disposizione della estrazione di questa sera venerdì 20 febbraio sarà di 123,5 milioni di euro. Segui in diretta l’estrazione a partire dalle ore 20 ... ilgiorno.it Estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto oggi 19 febbraio 2026Estrazioni del Lotto di oggi 19 febbraio 2026: numeri vincenti estratti giovedì alle ore 20 estrazione Lotto, 10eLotto, Superenalotto ... tpi.it Lotto, 10eLotto e Superenalotto: le estrazioni e le quote del 19 febbraio 2026 - facebook.com facebook Estrazioni #lotto, Superenalotto e 10eLotto di giovedì 12 febbraio 2026: numeri vincenti e quote di oggi in diretta x.com