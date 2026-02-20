Estrazione Lotto e 10eLotto | i numeri vincenti estratti oggi 20 febbraio 2026
Oggi, venerdì 20 febbraio 2026, i numeri vincenti del Lotto e del 10eLotto sono stati estratti alle 20. La richiesta di trasparenza ha portato alla pubblicazione immediata dei risultati, disponibili sul sito ufficiale. Questa estrazione ha coinvolto migliaia di giocatori che sperano in un colpo di fortuna. I numeri estratti sono stati comunicati con precisione, offrendo a tutti la possibilità di verificare subito le proprie giocate.
Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi venerdì 20 febbraio 2026. Oggi, venerdì 20 febbraio 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Lotto numero 30 del 2026 e del 10eLotto. TPI segue in diretta, in tempo reale, l’estrazione del Lotto e del 10eLotto in programma oggi, 20 febbraio 2026, alle ore 20 in punto. Ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione del Lotto ruota per ruota: ESTRAZIONI DEL LOTTO – LOTTO – Estrazione numero 30 del 20 febbraio 2026 BARI . CAGLIARI. FIRENZE . GENOVA . MILANO. NAPOLI . PALERMO . ROMA . TORINO . VENEZIA . NAZIONALE. (I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.🔗 Leggi su Tpi.it
Leggi anche: Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti estratti oggi 20 gennaio 2026
Leggi anche: Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti estratti oggi 3 febbraio 2026
Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di martedì 10 Febbraio 2026
Argomenti discussi: Estrazioni Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti di oggi 13 febbraio; Estrazioni Lotto oggi e numeri SuperEnalotto di sabato 14 febbraio 2026; Estrazioni SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto di oggi venerdì 13 febbraio 2026; Estrazione SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto del 10 febbraio 2026: i numeri vincenti.
Estrazione SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto di oggi: i numeri fortunati di venerdì 20 febbraioIl jackpot a disposizione della estrazione di questa sera venerdì 20 febbraio sarà di 123,5 milioni di euro. Segui in diretta l’estrazione a partire dalle ore 20 ... ilgiorno.it
Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di giovedì 19 febbraio 2026: numeri vincenti e quote. Vinto un 5Avvenute le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di giovedì 19 febbraio 2026: i numeri vincenti su Fanpage ... fanpage.it
La diretta dell'estrazione di oggi di Lotto e Superenalotto - facebook.com facebook