Estorsioni e minacce ai commercianti del Cep e di Borgo Nuovo | scarcerati 7 degli indagati

Da palermotoday.it 20 feb 2026

Sette persone coinvolte in estorsioni e minacce ai commercianti di Borgo Nuovo e Cep sono state scarcerate. Secondo le indagini, avrebbero consumato pasti e bevande senza pagare, e chi cercava di fermarli subiva ritorsioni come danni ai locali e alle slot machine. I commercianti avevano già subito pressioni e intimidazioni, temendo ripercussioni se si opponevano. La situazione ha creato un clima di tensione nel quartiere, dove alcuni negozi sono stati danneggiati durante le recenti intimidazioni.

Avrebbero e mangiato e bevuto, ma senza pagare mai il conto e se qualcuno tra i commercianti di Borgo Nuovo e del Cep si permetteva di richiamarli all'ordine sarebbero scattate ritorsioni, con danneggiamenti dei locali e delle slot machine installate. Erano stati arrestati in nove tra il 3 e il 6 febbraio, otto erano finiti in carcere, mentre uno era andato ai domiciliari. Adesso, però, il tribunale del Riesame ha rivisto le misure per sette di loro e ha anche disposto una scarcerazione. Per Lucio Corrao, che è difeso dall'avvocato Mauro Barraco, l'ordinanza di custodia cautelare del gip Stefania Brambille è stata integralmente annullata ed è quindi tornato libero.🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

