Esplosione nella notte fuori un' abitazione | secondo raid in pochi mesi

Nella notte, un’esplosione ha devastato un’abitazione in via Nicola Fabozzi a Casapesenna, causando paura tra i residenti. La detonazione, avvenuta intorno all’una, ha svegliato la zona con un forte boato. Si tratta del secondo attacco simile in pochi mesi nella stessa strada, alimentando i timori di un clima di tensione crescente. I vicini hanno raccontato di aver sentito un’esplosione potente e di aver visto fumo uscire dalla casa colpita. La polizia sta indagando per identificare i responsabili.

Notte di terrore a Casapesenna per lo scoppio di una bomba in via Nicola Fabozzi. Era verso l'una quando i residenti sono stati svegliati di soprassalto a causa di un violento boato. Hanno fatto esplodere il portone di una abitazione privata. Divelti i pali della luce e i danni si sono estesi anche alle abitazioni confinanti con finestre esplose, caldaie danneggiate. Anche due esercizi commerciali sono stati colpiti dalla deflagrazione della bomba riportando danni alle saracinesche.

