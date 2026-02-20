Esplosione in una ditta a Nova Milanese operaio ferito

Un'esplosione si è verificata nel primo pomeriggio in un'azienda di lavorazione del legno a Nova Milanese. Un operaio, rimasto ferito, è stato trasportato d'urgenza in ospedale con un codice di media gravità. La causa dell’incidente sembra legata a un malfunzionamento di una macchina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per le verifiche del caso. La situazione è ancora sotto controllo.

Leggi anche: Nova Milanese, incidente sul lavoro: operaio di 28 anni cade da 3 metri Leggi anche: Incidente sul lavoro a Nova Milanese, operaio caduto da 3 metri, ricoverato al San Gerardo