Esplosione in un capannone 64enne in ospedale

Alle 11 di oggi a Nova Milanese, un’esplosione ha colpito un capannone in via Spallanzani, dove si lavorano materiali di legno. Un uomo di 64 anni è rimasto ferito e trasportato in ospedale. Le cause dell’incidente sono ancora da accertare, ma l’incidente ha provocato molta paura tra i residenti. I soccorsi sono intervenuti subito sul posto. La situazione rimane sotto controllo mentre le indagini continuano.

Momenti di paura poco dopo le 11 di oggi, 20 febbraio, a Nova Milanese. Per cause ancora da chiarire, si è verificata una esplosione all'interno di un capannone in via Spallanzani dove si lavora il legno. A rimanere ferito un operaio di 64 anni, che fa parte di una ditta esterna. L’uomo, da quanto fino a ora appreso, era impegnato in alcune lavorazioni all'interno dello stabile quando, improvvisamente, si è verificata l'esplosione. L'uomo è riuscito a uscire ed è stato poi preso in carico dai sanitari del 118 e trasferito in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda di Milano.🔗 Leggi su Monzatoday.it

