esplorazione urbana e fotografia nei luoghi abbandonati

L’esplorazione di edifici abbandonati e la fotografia hanno portato un gruppo di appassionati nel cuore della Lunigiana. La visita, motivata dalla curiosità di scoprire luoghi dimenticati, ha coinvolto giovani e adulti armati di fotocamere e torce. Durante l’evento, sono stati catturati dettagli di muri sbriciolati e ambienti vuoti, testimonianze di un passato scomparso. La serata ha offerto un’occasione unica per conoscere meglio il territorio e i suoi angoli nascosti, spesso ignorati dalla maggioranza.

La fotografia dei luoghi abbandonati e il racconto dell’ esplorazione urbana saranno al centro di una serata dedicata alla scoperta del territorio lunigianese. L’appuntamento oggi alle 21 al Centro Icaro, a Costamala, su iniziativa del Gruppo Fotoamatori Tresana, nell’ambito del tradizionale ciclo annuale di incontri del circolo. Ospiti della serata saranno Lorenzo Pecunia, in arte “Estremo”, spezzino classe 1978, e Martina Fai, anch’essa originaria di La Spezia, conosciuta sui social come “Marty Fayna” (insieme nella foto). Pecunia coltiva da anni la passione per l’escursionismo e per l’esplorazione in tutte le sue forme, dalla speleologia all’urban exploration. 🔗 Leggi su Lanazione.it

