Esplorazione urbana e fotografia nei luoghi abbandonati
L’esplorazione di edifici abbandonati e la fotografia hanno portato un gruppo di appassionati nel cuore della Lunigiana. La visita, motivata dalla curiosità di scoprire luoghi dimenticati, ha coinvolto giovani e adulti armati di fotocamere e torce. Durante l’evento, sono stati catturati dettagli di muri sbriciolati e ambienti vuoti, testimonianze di un passato scomparso. La serata ha offerto un’occasione unica per conoscere meglio il territorio e i suoi angoli nascosti, spesso ignorati dalla maggioranza.
La fotografia dei luoghi abbandonati e il racconto dell’ esplorazione urbana saranno al centro di una serata dedicata alla scoperta del territorio lunigianese. L’appuntamento oggi alle 21 al Centro Icaro, a Costamala, su iniziativa del Gruppo Fotoamatori Tresana, nell’ambito del tradizionale ciclo annuale di incontri del circolo. Ospiti della serata saranno Lorenzo Pecunia, in arte “Estremo”, spezzino classe 1978, e Martina Fai, anch’essa originaria di La Spezia, conosciuta sui social come “Marty Fayna” (insieme nella foto). Pecunia coltiva da anni la passione per l’escursionismo e per l’esplorazione in tutte le sue forme, dalla speleologia all’urban exploration. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Cos’è l’urbex, l’esplorazione urbana: storia, rischi e obiettiviL’urbex, o esplorazione urbana, è una disciplina che consiste nell’esplorare luoghi abbandonati o sconosciuti in ambito urbano.
Cos'è l'urbex, l’esplorazione urbana tra storia e rischiL'urbex, o esplorazione urbana, è un’attività che porta appassionati a scoprire luoghi abbandonati e nascosti nel tessuto cittadino.
URBEX Campania: 3 Luoghi Abbandonati da Esplorare!
Argomenti discussi: Fotografia dell’abbandono e urban exploration protagoniste al Centro Icaro con il Gruppo Fotoamatori Tresana; Apl 4, tornano i raid dei tiktoker: calci alle porte e foto sulla ruspa con la scusa dell'Urbex; Alla scoperta di Bosco Farneto: viaggio tra le storie di uno dei luoghi più amati dai triestini; Art Evolution presenta la mostra Clorofilla: esplorazione del mondo naturale di Dave Tavanti attraverso la fotografia infrarossa.
Urbex, quei fotografi esploratori che all’alba scoprono luoghi abbandonati«Oggi quando, dopo una lunga ricerca, riesco a trovare un edificio abbandonato e finalmente mi accingo a entrare, lo faccio con timore e con rispetto, quasi chiedendo permesso alle persone che hanno ... bologna.repubblica.it
Cos'è l'urbex, l’esplorazione urbana tra storia e rischiL’urbex, abbreviazione di urban exploration (esplorazione urbana), è un’attività che consiste nell’esplorare edifici, fabbriche, capannoni e strutture abbandonate, spesso nascoste o inaccessibili al ... ilgiornale.it
Il FAMU torna a Udine dal 25 al 28 febbraio 2026 per mappare luoghi nascosti, opere effimere e scorci di architetture inosservate di un nuovo quartiere: il Villaggio del Sole. Gioco, esplorazione urbana e narrazione: un laboratorio a cura di Giulia Cerrato & - facebook.com facebook