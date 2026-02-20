Un’ex moglie pakistana ha deciso di lasciare il paese dopo aver subito vessazioni continue da parte del marito. La donna ha raccontato di essere stata oggetto di abusi e minacce, spingendola a cercare rifugio altrove. Il marito, ora sotto processo, si trova davanti ai giudici per le accuse di maltrattamenti. La sua testimonianza si svolge in un’aula di tribunale affollata, mentre i giudici ascoltano le rispettive versioni dei fatti. La vicenda ha attirato l’attenzione di molte persone nella zona.

Si sono ritrovati entrambi nell’aula di tribunale, dopo che la denuncia dell’ex moglie ha diviso le loro strade. Il braccialetto elettronico che lui indossa ha squillato a più riprese durante l’udienza, data la vicinanza alla donna. Lei, Sundus Ali, è una pakistana di 37 anni che aveva rivolto una disperata richiesta d’aiuto dal suo Paese d’origine alla nostra città, chiedendo di essere messa in salvo, insieme ai suoi tre figli, dal marito: Reggio si attivò per proteggerla coinvolgendo le istituzioni a livello internazionale perché fosse accompagnata qui. Pubblichiamo il nome della parte offesa e il suo volto perché lei stessa volle concedere interviste al nostro giornale: l’ultima volta lo ha fatto il 25 novembre scorso, per la Giornata contro la violenza sulle donne, quando dalla struttura protetta che la accoglie ha raccontato le attività che sta facendo per crearsi una nuova vita e ha lanciato un appello a tutte: "Denunciate i soprusi". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Esfiltrata dal Pakistan: "Subivo soprusi continui". L’ex marito è alla sbarra

Leggi anche: "Ti sciolgo nell'acido" e continui soprusi fisici e psicologici: condannato marito violento

“Venite, mio marito è morto”: Carlo Luigi Montalbetti, 72 anni, trovato senza vita sul divano. La telefonata della moglie e i continui litigiUn uomo di 72 anni è stato trovato senza vita sul divano di casa a Milano.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.