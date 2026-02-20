Esce per sciare con il figlio vengono travolti da una valanga a Passo Resia | ricoverato 16enne muore il papà

Un uomo di 54 anni e suo figlio di 16 anni sono stati coinvolti in una valanga a Passo Resia. L’incidente è avvenuto mentre la famiglia stava scendendo con gli sci in una zona battuta, conosciuta per le alte quote e le condizioni imprevedibili. Il padre è stato travolto e ha perso la vita, mentre il ragazzo è stato ricoverato in ospedale con gravi ferite. La valanga ha sorpreso i due sciatori durante una discesa programmata.

Un turista tedesco di 54 anni è morto in seguito a una valanga sul versante austriaco di Passo Resia. L'uomo era uscito per sciare con il figlio 16enne, ricoverato in gravi condizioni.🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Scialpinisti travolti da una valanga a Punta Leysser in Valle d'Aosta, un morto e un ferito dopo il distacco Leggi anche: Valanga al Passo del Tonale. Travolti otto sciatori, tutti salvi Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Alla Rai: Ho pensato a sciare e fare il mio massimo, ma non pensavo di poter vincere l'oro. Goggia esce fuori, stava facendo anche meglio di Brignone.; Milano Cortina 2026, diretta Olimpiadi oggi 14 febbraio: le news; Saccardi salva l'Italia dal naufragio totale nella 1^ manche olimpica. Vinatzer: 'Giochi deludenti, ma ho già vinto nella vita'; L'amaro superG di Goggia: Ho sciato come so, ma le gare si devono portare al traguardo. C’è un alleato silenzioso che accompagna ogni mela della Val Venosta. È il vento che soffia da Passo Resia lungo tutta la vallata e crea un clima naturalmente secco, ideale per la coltivazione. Questa brezza fresca mantiene i frutteti asciutti, riduce il rischio di - facebook.com facebook