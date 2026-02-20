Ermal Meta a Sanremo 2026 e il ritorno politico con Stella Stellina

Ermal Meta sarà uno dei 30 concorrenti, nella categoria Big, del Festival di Sanremo 2026 con la canzone "Stella stellina": il successo nel 2018 con "Non mi avete fatto niente" con Fabrizio Moro e la canzone "di resistenza" e "speranza".🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Sanremo 2026, Ermal Meta è in gara con Stella stellina

Leggi anche: Ermal Meta con ‘Stella Stellina’ a Sanremo 2026: ‘Non temo la reazione’

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.