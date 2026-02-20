Ermal Meta a Sanremo 2026 e il ritorno politico con Stella Stellina
Ermal Meta sarà uno dei 30 concorrenti, nella categoria Big, del Festival di Sanremo 2026 con la canzone "Stella stellina": il successo nel 2018 con "Non mi avete fatto niente" con Fabrizio Moro e la canzone "di resistenza" e "speranza".🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Sanremo 2026, Ermal Meta è in gara con Stella stellina
Leggi anche: Ermal Meta con ‘Stella Stellina’ a Sanremo 2026: ‘Non temo la reazione’Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Sanremo 2026, Ermal Meta con Stella stellina. Il testo della canzone; Stella stellina: la ninna nanna di Ermal Meta a Sanremo 2026; Sanremo, Ermal Meta: Non riesco a voltarmi dall'altra parte, ecco perché al Festival porto una canzone poco furba. L'intervista; Stella stellina di Ermal Meta – Il testo e il significato della canzone di Sanremo 2026.
Chi è la bambina di Stella Stellina di cui parla Ermal Meta a Sanremo 2026?Ermal Meta porterà al Festival di Sanremo 2026 una canzone definita dal cantante «un brano di resistenza e speranza, nonostante tutto». cosmopolitan.com
Sanremo 2026, Ermal Meta con Stella stellina: testo e significatoErmal Meta farà commuovere il Teatro dell’Ariston con una ninna nanna dedicata a una vita spezzata troppo presto. Testo e significato del brano in gara a Sanremo 2026 ... 105.net
AI vs Sanremo - Ermal Meta #sanremo2026 #sanremo #ai #ermalmetamusic Potrebbe essere cosi - facebook.com facebook
#Tg2000 - Ermal Meta, nuovo album con la ninna nanna a #Sanremo #18febbraio #Tv2000 #ErmalMeta #Musica @tg2000it x.com