Eric Dane morto per Sla addio al ‘Dottor Bollore’ di Grey’s Anatomy

(Adnkronos) – Il grande pubblico aveva imparato ad amarlo nei panni del dottor Mark 'McSteamy' Sloan, l'affascinante chirurgo della serie tv "Grey's Anatomy" e a Hollywood si era affermato come un interprete capace di coniugare fascino e vulnerabilità, ironia e intensità drammatica: l'attore statunitense Eric Dane è morto a 53 anni nel pomeriggio di giovedì.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Leggi anche: Eric Dane morto di Sla, addio a Mark Slone di Grey’s Anatomy: per tutti ‘dottor Bollore’

Leggi anche: Morto Eric Dane, il ‘Dottor Bollore’ di Grey’s Anatomy si è spento a 53 anni

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: E' morto Eric Dane, il 'dottor Sloan' di Grey's Anatomy aveva 53 anni; È morto Eric Dane, l’attore di Grey's Anatomy e Euphoria. Era malato di Sla; Addio a Eric Dane, l'attore di Grey's Anatomy ed Euphoria aveva 53 anni; Morto a 53 anni l’attore Eric Dane.

È morto a 53 anni Eric Dane, l’attore di Grey’s Anatomy e Euphoria: era malato di SlaL'attore che interpretava Dr. Mark Sloan McSteamy e Cal Jacobs si è spento circondato da famiglia e amici dopo la battaglia contro la malattia ... ilfattoquotidiano.it

L'attore Eric Dane è morto, il dottor Sloan di Grey's Anatomy aveva 53 anniNato a San Francisco nel 1972, Eric Dane era diventato celebre come il dottor Sloan in Grey’s Anatomy: protagonista dalla terza alla nona stagione ... corrieredellosport.it

#StatiUniti Morto, a soli 53 anni, l'attore Eric #Dane. Il dottor Sloan della serie "Grey's Anatomy" aveva recitato anche in "Euphoria", "Streghe" e "The Last Ship". 10 mesi fa aveva rivelato di essere malato di SLA, diventando testimonial per la ricerca #ericdan - facebook.com facebook

Morto Eric Dane, il chirurgo McSteamy della serie «Grey’s Anatomy» ilsole24ore.com/art/morto-eric… x.com