Eric Dane morto di Sla addio a Mark Slone di Grey’s Anatomy | per tutti ‘dottor Bollore’

San Francisco, 20 febbraio 2026 – Per tutti era il dottor ‘bollore’, chirurgo dal cuore tenero sotto una corazza di arroganza e addominali. Eric Dane, l’attore che prestava il volto a uno dei personaggi più amati di Grey’s Anatomy, se n’è andato. È morto ieri all’età di 53 ani, divorato dalla Sla (Sclerosi laterale amiotrofica), malattia neurodegenerativa che porta alla paralisi muscolare. “Ha trascorso gli ultimi giorni circondato dagli amici più cari – fa sapere l’addetta stampa Melissa Bank – dalla sua amorevole moglie e dalle sue due splendide figlie, Billie e Georgia, che sono state il centro del suo mondo”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Leggi anche: Morto Eric Dane, il ‘Dottor Bollore’ di Grey’s Anatomy si è spento a 53 anni

Leggi anche: Eric Dane è morto: è stato il dottor Sloan di Grey’s Anatomy, era malato di Sla

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: E' morto Eric Dane, il 'dottor Sloan' di Grey's Anatomy aveva 53 anni; È morto Eric Dane, l’attore di Grey's Anatomy e Euphoria. Era malato di Sla; Addio a Eric Dane, l'attore di Grey's Anatomy ed Euphoria aveva 53 anni; Morto Eric Dane, l’attore di Grey's Anatomy e Euphoria.

L'attore Eric Dane è morto, il dottor Sloan di Grey's Anatomy aveva 53 anniNato a San Francisco nel 1972, Eric Dane era diventato celebre come il dottor Sloan in Grey’s Anatomy: protagonista dalla terza alla nona stagione ... corrieredellosport.it

È morto a 53 anni Eric Dane, l’attore di Grey’s Anatomy e Euphoria: era malato di SlaL'attore che interpretava Dr. Mark Sloan McSteamy e Cal Jacobs si è spento circondato da famiglia e amici dopo la battaglia contro la malattia ... ilfattoquotidiano.it

#StatiUniti Morto, a soli 53 anni, l'attore Eric #Dane. Il dottor Sloan della serie "Grey's Anatomy" aveva recitato anche in "Euphoria", "Streghe" e "The Last Ship". 10 mesi fa aveva rivelato di essere malato di SLA, diventando testimonial per la ricerca #ericdan - facebook.com facebook

Morto Eric Dane, il chirurgo McSteamy della serie «Grey’s Anatomy» ilsole24ore.com/art/morto-eric… x.com