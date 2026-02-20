Eric Dane morto di Sla addio a Mark Slone di Grey’s Anatomy | per tutti ‘dottor Bollore’
Eric Dane, noto per il ruolo di Mark Sloan in Grey’s Anatomy, è morto a causa della Sla. La malattia ha rapidamente debilitato l’attore, che aveva appena 50 anni. La sua famiglia ha confermato che l’attore ha combattuto con coraggio, anche se le complicazioni hanno prevalso. La notizia ha colpito fan e colleghi, che ricordano Dane come un personaggio affabile e professionale sul set. La sua scomparsa lascia un vuoto nel mondo dello spettacolo e tra chi lo aveva apprezzato per la sua spontaneità.
San Francisco, 20 febbraio 2026 – Per tutti era il dottor ‘bollore’, chirurgo dal cuore tenero sotto una corazza di arroganza e addominali. Eric Dane, l’attore che prestava il volto a uno dei personaggi più amati di Grey’s Anatomy, se n’è andato. È morto ieri all’età di 53 ani, divorato dalla Sla (Sclerosi laterale amiotrofica), malattia neurodegenerativa che porta alla paralisi muscolare. “Ha trascorso gli ultimi giorni circondato dagli amici più cari – fa sapere l’addetta stampa Melissa Bank – dalla sua amorevole moglie e dalle sue due splendide figlie, Billie e Georgia, che sono state il centro del suo mondo”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
