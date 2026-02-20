Eric Dane morto a 53 anni | addio a McSteamy di Grey’s Anatomy dopo una coraggiosa lotta con la SLA

Eric Dane, noto per il suo ruolo di McSteamy in Grey’s Anatomy, è morto a 53 anni a causa di una lunga lotta contro la SLA. L’attore aveva annunciato di recente la diagnosi e aveva condiviso pubblicamente le difficoltà affrontate. La sua famiglia ha confermato la scomparsa, sottolineando il suo coraggio e determinazione. Dane si era impegnato anche in iniziative di sensibilizzazione sulla malattia. La notizia ha suscitato grande dolore tra colleghi e fan, che ricordano la sua presenza carismatica sul set e fuori.

Hollywood piange Eric Dane, l’attore scomparso ieri a 53 anni dopo una coraggiosa battaglia contro la SLA (sclerosi laterale amiotrofica, ALS). La famiglia ha annunciato (via Deadline ) la notizia con un comunicato toccante: “ Con il cuore pesante condividiamo che Eric Dane è mancato giovedì pomeriggio dopo una coraggiosa lotta con la SLA. Ha trascorso i suoi ultimi giorni circondato da cari amici, dalla devota moglie e dalle sue due splendide figlie, Billie e Georgia, al centro del suo mondo ”. Dane era diventato un appassionato advocate per la consapevolezza e la ricerca sulla SLA dopo l’annuncio della diagnosi nell’aprile 2025. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

