Eric Dane morto a 53 anni | addio a McSteamy di Grey’s Anatomy dopo una coraggiosa lotta con la SLA
Eric Dane, noto per il suo ruolo di McSteamy in Grey’s Anatomy, è morto a 53 anni a causa di una lunga lotta contro la SLA. L’attore aveva annunciato di recente la diagnosi e aveva condiviso pubblicamente le difficoltà affrontate. La sua famiglia ha confermato la scomparsa, sottolineando il suo coraggio e determinazione. Dane si era impegnato anche in iniziative di sensibilizzazione sulla malattia. La notizia ha suscitato grande dolore tra colleghi e fan, che ricordano la sua presenza carismatica sul set e fuori.
Hollywood piange Eric Dane, l’attore scomparso ieri a 53 anni dopo una coraggiosa battaglia contro la SLA (sclerosi laterale amiotrofica, ALS). La famiglia ha annunciato (via Deadline ) la notizia con un comunicato toccante: “ Con il cuore pesante condividiamo che Eric Dane è mancato giovedì pomeriggio dopo una coraggiosa lotta con la SLA. Ha trascorso i suoi ultimi giorni circondato da cari amici, dalla devota moglie e dalle sue due splendide figlie, Billie e Georgia, al centro del suo mondo ”. Dane era diventato un appassionato advocate per la consapevolezza e la ricerca sulla SLA dopo l’annuncio della diagnosi nell’aprile 2025. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
Leggi anche: Eric Dane, 53 anni: la Sla spegne “McSteamy” di Grey’s Anatomy.
Leggi anche: Eric Dane morto a 53 anni: addio a McSteamy di Grey’s Anatomy, simbolo di una generazione tvLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Addio a Eric Dane, l'attore di Grey's Anatomy ed Euphoria aveva 53 anni; Morto Eric Dane, l’attore di Grey's Anatomy e Euphoria; È morto Eric Dane, l'attore di Grey's Anatomy e Euphoria; È morto l’attore Eric Dane.
L'attore Eric Dane è morto, il dottor Sloan di Grey's Anatomy aveva 53 anniNato a San Francisco nel 1972, Eric Dane era diventato celebre come il dottor Sloan in Grey’s Anatomy: protagonista dalla terza alla nona stagione ... corrieredellosport.it
È morto a 53 anni Eric Dane, l’attore di Grey’s Anatomy e Euphoria: era malato di SlaL'attore che interpretava Dr. Mark Sloan McSteamy e Cal Jacobs si è spento circondato da famiglia e amici dopo la battaglia contro la malattia ... ilfattoquotidiano.it
Ho due figlie a casa. Voglio vederle laurearsi, sposarsi e magari avere dei nipotini. Voglio essere presente in tutto questo. Quindi combatterò fino all’ultimo respiro". Eric Dane si è spento a 53 anni, poco più di un anno dopo aver annunciato pubblicamente la d - facebook.com facebook
Morto Eric Dane, il “dottor Sloan” di Grey's Anatomy x.com