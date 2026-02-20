Eric Dane James Van Der Beek e i Millennial che non sono ancora abituati a perdere i loro riferimenti così presto

Eric Dane e James Van Der Beek, attori noti per Grey’s Anatomy e Dawson’s Creek, sono tra le figure che stanno scomparendo troppo presto. La loro assenza si fa sentire perché hanno segnato le giovinezze di molte persone. La causa è la perdita di personaggi che hanno fatto parte della crescita di intere generazioni. Ora, i Millennial si rendono conto di quanto il tempo passi rapidamente e di quanto sia fragile il ricordo di quei volti. La notizia delle loro uscite dai riflettori sta facendo riflettere molti fan.

C'è però un problema. Il 2025 ci ha ricordato in maniera inequivocabile che il Novecento si sta spegnendo, complice la scomparsa di personalità come Claudia Cardinale, Brigitte Bardot, Pippo Baudo, Ornella Vanoni, le gemelle Kessler, Eleonora Giorgi, Gene Hackman, Diane Keaton e Robert Redford. Anche se alcuni di loro ci hanno lasciato prima di altri - come Keaton, scomparsa a neanche 80 anni -, da un certo punto di vista ti aspetti che presto o tardi certi personaggi ti saluteranno presto per sopraggiunti limiti di età, e anche se la cosa non ti fa piacere non puoi che accettarla. Non possiamo però dire lo stesso di Eric Dane e James Van Der Beek, due attori che hanno avuto fortuna negli anni Duemila e che, in un mondo ideale, ci avrebbero fatto compagnia ancora per un bel po' di decenni prima di salutarci.🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Eric Dane, James Van Der Beek e i Millennial che non sono ancora abituati a perdere i loro riferimenti così presto Leggi anche: “Ho perso mio fratello James Van Der Beek. C’è una sensazione di devastazione e dolore che scorre così in fondo al cuore”: parla Jared Van Der Beek Leggi anche: Dawson è morto: con James Van Der Beek se ne va l’America di provincia dei millennial Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Eric Dane, la diagnosi della Sla e il supporto dei colleghi di Grey's Anatomy: com'è morto il dottor Sloan; Eric Dane si è spento a 53 anni: chi era la star di Grey’s Anatomy e Euphoria; E' morto Eric Dane, il 'dottor Sloan' di Grey's Anatomy aveva 53 anni; Eric Dane, morto il dottor Sloan di Grey's Anatomy: aveva 53 anni, un anno fa la diagnosi della Sla. Eric Dane, addio al dottor Bollore di Grey’s Anatomy: le sue ultime paroleAddio a Eric Dane, il dottor Mark Sloan di Grey's Anatomy: la diagnosi di SLA, le sue parole sulla malattia e l'affetto dei colleghi. donnaglamour.it Eric Dane l’attore di Grey’s Anatomy è morto a 53 anni dopo una lunga battaglia contro la SLAEric Dane è morto a 53 anni dopo una battaglia con la SLA, noto per Grey’s Anatomy ed Euphoria. La famiglia conferma la sua scomparsa ... alfemminile.com È morto l'attore Eric Dane, star di Grey's Anatomy, aveva 53 anni - facebook.com facebook Morto Eric Dane, il “dottor Sloan” di Grey's Anatomy x.com