Eric Dane il mondo di Grey’s Anatomy lo piange

20 feb 2026

Eric Dane, noto attore di Grey’s Anatomy, è morto a 53 anni a causa della SLA. La notizia ha sorpreso colleghi e fan, che ricordano le sue interpretazioni sul set e il suo impegno nel sociale. Dane aveva recentemente partecipato a iniziative di sensibilizzazione sulla malattia. La sua scomparsa lascia un vuoto nel mondo dello spettacolo e tra chi lo aveva incontrato di persona. La notizia si diffonde rapidamente sui social e tra i media.

Grande lutto oggi nel mondo delle serie americane, si è spento a 53 anni l’attore Eric Dane, il Dottor Bollore di Grey’s Anatomy che per anni ha fatto sognare migliaia di generazioni. Un anno e mezzo fa è stato colpito dalla sla ed in poco tempo il suo corpo ha mostrato peggioramenti giorno dopo giorno fino alla morte, annunciata oggi. In queste ore diversi personaggi dello spettacolo stanno piangendo la sua scomparsa, ricordandolo con grande nostalgia i momenti passati insieme a Eric Dane. I rapporti erano ottimi tra i colleghi, sia dentro sia fuori dal set, ed ora molti stanno ricordando l’attore.🔗 Leggi su Ildifforme.it

