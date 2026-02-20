Eric Dane il mondo di Grey’s Anatomy lo piange

Grande lutto oggi nel mondo delle serie americane, si è spento a 53 anni l’attore Eric Dane, il Dottor Bollore di Grey’s Anatomy che per anni ha fatto sognare migliaia di generazioni. Un anno e mezzo fa è stato colpito dalla sla ed in poco tempo il suo corpo ha mostrato peggioramenti giorno dopo giorno fino alla morte, annunciata oggi. In queste ore diversi personaggi dello spettacolo stanno piangendo la sua scomparsa, ricordandolo con grande nostalgia i momenti passati insieme a Eric Dane. I rapporti erano ottimi tra i colleghi, sia dentro sia fuori dal set, ed ora molti stanno ricordando l’attore.🔗 Leggi su Ildifforme.it

