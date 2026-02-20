Eric Dane è scomparso a 53 anni addio al volto di Grey’s Anatomy

Eric Dane è morto il 19 febbraio a 53 anni, a causa della sclerosi laterale amiotrofica che aveva annunciato dieci mesi fa. L’attore noto per il suo ruolo in Grey’s Anatomy si è spento nel pomeriggio, circondato dalla famiglia, che ha confermato la perdita. La sua battaglia contro questa malattia ha attirato l’attenzione dei fan e dei media, che hanno seguito con preoccupazione ogni aggiornamento. La notizia ha colpito molti, soprattutto tra chi lo ricorda per il suo personaggio sul piccolo schermo.

Eric Dane è scomparso il 19 febbraio all'età di 53 anni. La famiglia ha confermato che l'attore è morto nel pomeriggio, dopo una battaglia contro la sclerosi laterale amiotrofica, resa pubblica dieci mesi fa. Il suo nome resta legato soprattutto a Grey's Anatomy, dove dal 2006 interpretò il dottor Mark Sloan, soprannominato McSteamy. Introdotto inizialmente come personaggio secondario, Sloan divenne rapidamente centrale grazie alla risposta del pubblico, trasformandosi in una delle figure più riconoscibili della serie. Il medico brillante e seduttivo, coinvolto in relazioni sentimentali complesse e snodi narrativi decisivi, contribuì a definire un'intera fase dello show.