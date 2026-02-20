Eric Dane e l' amore per Rebecca Gayheart nonostante la separazione Di lei disse | È la mia più incrollabile sostenitrice
Eric Dane si è spento all’età di 53 anni, circondato dall’affetto della famiglia e degli amici più stretti. La causa della morte non è stata ancora ufficializzata, ma si sa che l’attore aveva un legame speciale con Rebecca Gayheart, con cui ha condiviso momenti importanti nonostante la separazione. In passato, Dane aveva detto di lei: “È la mia più grande sostenitrice”. La sua perdita lascia un vuoto nel cuore di chi lo ha conosciuto e amato. La notizia ha subito fatto il giro del mondo.
Nicolò Filippucci: “I talent aiutano, ti espongono al grande pubblico. Sanremo a 19 anni? Non me lo aspettavo” I due attori si erano sposati nel 2008. Dopo la nascita delle figlie, avevano deciso di divorziare. Poi, però, qualcosa era cambiato La coppia, infatti, a un certo punto del matrimonio, aveva attraversato una crisi così seria da comportare la decisione di divorziare. Poi, però, i risvolti sono stati altri, con la forza di un legame che ha retto fino all'ultimo attimo di vita dell'attore, tenacemente pronto ad affrontare la malattia, e la moglie rimasta sempre al suo fianco. Quando Eric Dane raccontò la malattia: "Combatterò fino all'ultimo respiro.🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche: Eric Dane e l'amore per Rebecca Gayheart (nonostante la separazione): "Mi affido a lei, la mia più incrollabile sostenitrice"
Leggi anche: Chi è la moglie di Eric Dane, Rebecca Gayheart e l’annullamento del divorzio dopo la diagnosi di SLALeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Addio a Eric Dane. La star di Grey's Anatomy ed Euphoria ci ha lasciati: aveva 53 anni e da tempo lottava contro la Sla; Morto Eric Dane, l’attore di Grey's Anatomy e Euphoria; È morto Eric Dane, l’attore di Grey's Anatomy e Euphoria. Era malato di Sla; È morto Eric Dane, l'attore di Grey's Anatomy e Euphoria.
L'attore Eric Dane è morto, il dottor Sloan di Grey's Anatomy aveva 53 anniNato a San Francisco nel 1972, Eric Dane era diventato celebre come il dottor Sloan in Grey’s Anatomy: protagonista dalla terza alla nona stagione ... corrieredellosport.it
Addio a Eric Dane, l’attore di Grey’s Anatomy e Euphoria si è spento a 53 anniIl mondo dello spettacolo piange la scomparsa di Eric Dane, l'attore che ha prestato il volto all'iconico Mark Sloan nel medical drama Grey’s Anatomy. ciakmagazine.it
Ho due figlie a casa. Voglio vederle laurearsi, sposarsi e magari avere dei nipotini. Voglio essere presente in tutto questo. Quindi combatterò fino all’ultimo respiro". Eric Dane si è spento a 53 anni, poco più di un anno dopo aver annunciato pubblicamente la d - facebook.com facebook
Morto Eric Dane, il “dottor Sloan” di Grey's Anatomy x.com