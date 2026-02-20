Eredi Epstein daranno 35mln a vittime

Gli eredi di Jeffrey Epstein hanno deciso di versare fino a 35 milioni di dollari per mettere fine a una causa legale. La disputa riguarda due consulenti del finanziere, morto in carcere mentre era sotto accusa per abusi su minori. La decisione è arrivata dopo mesi di negoziati e mira a risarcire le vittime coinvolte. La notizia ha suscitato grande attenzione tra chi ha subito le violenze di Epstein e i loro sostenitori.

18.35 Gli eredi di Jeffrey Epstein hanno accettato di pagare fino a 35mln di dollari per chiudere una causa contro due consulenti del finanziere suicida in carcere dov'era per pedofilia. Nel 2024 è partita una class action contro l'avvocato personale e un ex contabile di Epstein, suoi coesecutori testamentari. Entrambi negano l'accusa di favoreggiamento, ma per fermare eventuali rivendicazioni contro le aziende Epstein gli eredi del finanziere pagheranno usando il fondo di risarcimento creato appositamente.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Leggi anche: Epstein Files, i principi William e Kate: “Preoccupati per le vittime” Leggi anche: Epstein Files ripubblicati senza censure: “Servivano a proteggere le vittime non Trump” Nel caso EPSTEIN ci siamo dimenticati delle VITTIME Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. L’ente che gestisce l’eredità di Jeffrey Epstein ha accettato di pagare fino a 35 milioni di dollari per una causa contro due suoi ex collaboratori x.com Scandalo Epstein: secondo giorno di perquisizioni nella residenza reale. Il fratello del Re libero dopo 12 ore in cella. Resta indagato. Accordo negli States: gli eredi del finanziere pedofilo accettano di versare fino a 35 milioni di dollari di risarcimento alle vi - facebook.com facebook