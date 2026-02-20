Equitazione | la danese Carina Cassøe Krüth si aggiudica il Grand Prix di dressage a Göteborg

Carina Cassøe Krüth ha vinto il Grand Prix di dressage a Göteborg, causando sorpresa tra gli appassionati. La danese si è distinta con una performance precisa e elegante, battendo molti favoriti sulla sua strada. La gara si svolge nella nona tappa della FEI Dressage World Cup 2025-2026, attirando numerosi spettatori. La competizione prosegue con entusiasmo e attesa per le prossime prove.

Mezza sorpresa in terra svedese per la prima prova della nona tappa della FEI Dressage World Cup 2025-2026, in corso di svolgimento a Göteborg. A far saltare il banco infatti è stata la danese Carina Cassøe Krüth: amazzone solida, in sella al suo Heiline's Danciera, capace di tirare fuori una ripresa da 74.044 % che le è valsa il primo posto. Alle sue spalle, un po' delusi per come è andata la gara, i padroni di casa Patrik Kittel (montante Touchdown) e Maria von Essen (col suo Invoice), rispettivamente in seconda e terza piazza avendo fatto segnare gli score di 73.565 % e 73.544 %. Contest con 9 binomi al via, nessuno dei quali italiano.