Epstein files | l'arresto dell'ex principe Andrea e le reazioni in internazionali

L’ex principe Andrea è stato arrestato dopo che è stato scoperto che avrebbe inviato a Epstein documenti riservati provenienti dai suoi viaggi ufficiali. La causa dell’arresto riguarda presunti abusi d’ufficio e il trasferimento di informazioni sensibili. Le autorità britanniche hanno confermato che il principe avrebbe agito in modo illecito, alimentando le polemiche internazionali. Dopo alcune ore in custodia, Andrea è stato rilasciato, ma le indagini continuano a coinvolgere anche altri membri della famiglia reale. La vicenda ha suscitato reazioni da più parti nel mondo.

L’arresto dell’ex principe Andrea per il caso Epstein, il fratello di Re Carlo rilasciato ma resta indagatoL’ex principe Andrea è stato arrestato questa mattina a causa delle accuse di abuso d’ufficio legate a un caso di traffico di minori.

Epstein Files, l’ex principe Andrea Windsor-Mountbatten è stato arrestatoL’ex principe Andrew Windsor-Mountbatten è stato arrestato a Sandringham per aver usato il suo ruolo pubblico in modo scorretto.

