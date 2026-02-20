Epstein files | l'arresto dell'ex principe Andrea e le reazioni in internazionali

L’ex principe Andrea è stato arrestato dopo che è stato scoperto che avrebbe inviato a Epstein documenti riservati provenienti dai suoi viaggi ufficiali. La causa dell’arresto riguarda presunti abusi d’ufficio e il trasferimento di informazioni sensibili. Le autorità britanniche hanno confermato che il principe avrebbe agito in modo illecito, alimentando le polemiche internazionali. Dopo alcune ore in custodia, Andrea è stato rilasciato, ma le indagini continuano a coinvolgere anche altri membri della famiglia reale. La vicenda ha suscitato reazioni da più parti nel mondo.

