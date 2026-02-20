Epstein files cade un’altra testa | il sultano bin Sulayem perde i suoi incarichi Fino a gennaio era stato ospite al World Economic Forum
Il sultano Ahmed bin Sulayem ha perso i suoi incarichi dopo essere stato coinvolto in recenti indagini. Fino a gennaio, era stato invitato al World Economic Forum, mostrando il suo ruolo internazionale. La sua posizione a Dubai, legata alla famiglia reale Maktoum, è ora messa in discussione. La decisione arriva dopo una serie di controlli sulle attività dei membri della dinastia. La sua rimozione segna un cambiamento importante nella scena politica locale.
Il sultano Ahmed bin Sulayem, 70 anni, era una delle figure predominanti a Dubai, legato alla dinastia Maktoum che ha regnato per oltre 40 anni negli Emirati. Ma questo non è stato sufficiente a salvare gli incarichi e il prestigio: il nome di bin Sulayem compare in modo massiccio negli Epstein files – una corrispondenza durata un decennio – e così il sultano è stato rimosso dal doppio incarico al vertice del colosso logistico Dubai Port World (DP World): stop alla carica di presidente del consiglio di amministrazione e stop a quello di amministratore delegato. In una delle foto messe a disposizione dal Dipartimento di Giustizia americano (DOJ), si vedono due uomini in tshirt dentro una cucina.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
