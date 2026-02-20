Epstein e la star italiana | il rifiuto che svela un corteggiamento

Jeffrey Epstein ha cercato di corteggiare l’attrice italiana Chiara Baschetti, ma lei ha rifiutato le sue avances. L’episodio si è verificato durante una conferenza a Milano, dove Epstein si trovava per incontri di affari. La reazione di Baschetti ha attirato l’attenzione dei presenti, che hanno notato la sua fermezza nel respingere il finanziere. La vicenda rivela come Epstein abbia tentato di stabilire contatti con figure pubbliche italiane, ma la risposta della star ha interrotto qualsiasi tentativo di avvicinamento.

Chiara Baschetti e l'ossessione di Epstein: un rifiuto al centro di una rete di relazioni. L'attrice italiana Chiara Baschetti, nota per il suo ruolo nella serie televisiva "Il Paradiso delle Signore", è finita al centro di un'inattesa vicenda legata a Jeffrey Epstein, il finanziere statunitense condannato per reati sessuali. Epstein avrebbe manifestato un forte interesse per la Baschetti, un interesse respinto dall'attrice con un netto rifiuto di un incontro a Parigi. La vicenda riemerge ora, gettando nuova luce sulle dinamiche che hanno caratterizzato la rete di relazioni del finanziere e sul suo approccio a figure di spicco del mondo dello spettacolo.

La top model romagnola che rifiutò Epstein (e una cena con Woody Allen): "Così mi sono salvata dall'orrore"La top model romagnola rivela di aver rifiutato Epstein e anche una cena con Woody Allen.

Epstein files: il ruolo di Maxwell, i complotti e l'immaginario del suo mondo

