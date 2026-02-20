Enti locali Zangrillo | Salari più bassi nei piccoli comuni ritardo che va recuperato

Il ministro Zangrillo ha spiegato che i salari più bassi nei piccoli comuni sono causati da risorse limitate e minori investimenti. Questa disparità, che si accentua negli enti più piccoli, rende difficile attrarre e trattenere i professionisti necessari. La carenza di personale qualificato rischia di compromettere servizi essenziali ai cittadini. Zangrillo ha sottolineato l’importanza di recuperare questo ritardo con interventi mirati. La questione rimane aperta, perché molte comunità locali attendono risposte concrete.

(Adnkronos) – "I piccoli comuni svolgono un ruolo essenziale nella geografia del nostro sistema istituzionale perché sono la cerniera tra le istituzioni centrali e il territorio quindi dobbiamo essere attenti e capaci di comprendere quali sono le loro esigenze. Il blocco del turnover ha determinato perdite di risorse per i piccoli comuni, ha acuito anche.