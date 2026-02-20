Enti locali Cenni Anci | Piccoli comuni rappresentano componente strategica italiana

Il presidente di Anci, Cenni, ha affermato che i piccoli comuni sono una parte fondamentale della realtà italiana. La sua dichiarazione arriva dopo aver visitato alcune frazioni di montagna, dove ha constatato come queste comunità siano spesso lasciate senza servizi essenziali. Cenni ha sottolineato che queste zone, con meno di 2.000 abitanti, svolgono un ruolo chiave nel mantenere vivo il territorio e preservare le tradizioni locali. La sua visita ha portato attenzione alle sfide di queste aree e alla loro importanza strategica nel Paese.

Roma, 20 feb. (Adnkronos) - Quando parliamo di piccoli comuni non stiamo affrontando solo un tema amministrativo o demografico. Stiamo parlando di un'idea di Paese, per esempio di come immaginiamo il rapporto fra centro e periferia, tra città e campagna, tra economia e comunità, tra mobilità e radicamento. I piccoli comuni rappresentano una componente strategica del nostro Paese ed è la componente che dobbiamo preservare e tutelare da fenomeni di spopolamento e di abbandono”. Lo ha detto Susanna Cenni, sindaco di Poggibonsi, presidente Anci Toscana e coordinatrice delle Anci regionali, alla seconda giornata di lavori degli Stati generali dei piccoli comuni, in corso presso il Centro Congressi La Nuvola di Roma.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Enti locali, Cenni (Anci): "Piccoli comuni rappresentano componente strategica italiana" Leggi anche: «I piccoli Comuni rappresentano una componente strategica della nostra regione» Leggi anche: Enti locali, Manfredi (Anci): "Su attuazione Pnrr da piccoli comuni performance come grandi città" Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Cenni (Anci Toscana): I Comuni come attori centrali delle politiche regionali. Dall’ambiente alla casa, le priorità per il futuro tracciate all’Assemblea dei sindaci; Sindaci toscani in assemblea a Palazzo Vecchio, Giani: Credo nella Toscana dei Comuni; Stati generali dei Piccoli Comuni, con Manfredi e Zangrillo alla 'Nuvola'; Stati generali dei Piccoli Comuni alla 'Nuvola': due giorni di lavori a Roma il 19 e 20 febbraio. Enti locali, Cenni (Anci): Piccoli comuni rappresentano componente strategica italianaRoma, 20 feb. (Adnkronos) - Quando parliamo di piccoli comuni non stiamo affrontando solo un tema amministrativo o demografico. Stiamo parlando di ... iltempo.it [Sicilia] Ddl Enti locali, ANCI Sicilia: Autonomia speciale senza vantaggi per i Comuni. Serve una riflessione sul pieno adeguamento al Testo Unico nazionalePalermo – Alla luce delle recenti vicende legislative riguardanti gli enti locali in Sicilia emerge con forza una ... lavalledeitempli.net Sembra sia stato approvato l’emendamento che proroga le graduatorie enti locali al 31 dicembre 2026. Avete notizie più precise in merito - facebook.com facebook Il non semplice rapporto tra enti pubblici locali e forme di autogoverno comunitario. #sussidiarietà e #benicomuni visti attraverso le #Olimpiadi in un editoriale per #ilTquotidiano in edicola oggi x.com